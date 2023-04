Village des vide-maisons Pierrefitte-sur-Loire Catégories d’Évènement: Allier

Allier . Le Village de vide maison est un endroit où les habitants de Pierrefitte sur Loire vendent des objets d’occasion dont ils n’ont plus besoin. pourpierrefitte@orange.fr +33 6 49 25 57 67 Pierrefitte-sur-Loire

