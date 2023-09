FESTIVAL MA RUE PREND L’AIRE Pierrefitte-sur-Aire, 17 mai 2024, Pierrefitte-sur-Aire.

Pierrefitte-sur-Aire,Meuse

Théâtre de rue pour petits et grands sur 2 jours : vendredi 17 mai avec la soirée d’ouverture et dimanche 19 mai toute la journée.

Programmation en cours d’élaboration.. Tout public

Vendredi 2024-05-17 fin : 2024-05-19 . 0 EUR.

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est



Street theater for young and old over 2 days: Friday May 17 with the opening evening and Sunday May 19 all day.

Program under development.

Teatro de calle para grandes y pequeños durante 2 días: el viernes 17 de mayo con la inauguración y el domingo 19 de mayo todo el día.

Programa en desarrollo.

Straßentheater für Groß und Klein an zwei Tagen: Freitag, 17. Mai, mit dem Eröffnungsabend und Sonntag, 19. Mai, den ganzen Tag.

Programm wird noch ausgearbeitet.

