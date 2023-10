De la paille dans la tête PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 3 mars 2024, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Christian Mazzuchini, mène une réflexion sur le rire dans tous ses états. À travers un diptyque, il tente de répondre à ces questions : aujourd’hui peut-on rire à nouveau de bon coeur, dans un bon vieux fou-rire des familles ? Peut-on encore rire de tout et surtout de soi-même ?

De la paille dans la tête – (Histoires pour distraire ma psy) s’appuie sur l’oeuvre de Jean-Louis Fournier, écrivain, humoriste, réalisateur de télévision, ami et complice de Pierre Desproges. Les malheurs, les drames et les tragédies qui ont jalonné la vie de Jean-Louis Fournier, l’ont carapaçonné d’une autodérision à toute épreuve. Ce spectacle est une sorte de sit-down, l’anti stand-up. À consommer sans aucune modération..

2024-03-03 17:00:00 fin : 2024-03-03 . .

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christian Mazzuchini reflects on laughter in all its forms. In a diptych, he tries to answer the following questions: can we laugh heartily again today, with good old-fashioned family laughter? Can we still laugh at everything, especially ourselves?

De la paille dans la tête? (Stories to entertain my shrink) is based on the work of Jean-Louis Fournier, writer, humorist, television director and friend and accomplice of Pierre Desproges. The misfortunes, dramas and tragedies that have punctuated Jean-Louis Fournier?s life have carapacked him with an unfailing self-mockery. This show is a kind of sit-down, the anti-stand-up. To be consumed without moderation.

Christian Mazzuchini reflexiona sobre la risa en todas sus formas. En un díptico, intenta responder a las siguientes preguntas: ¿podemos volver a reírnos a carcajadas hoy en día, con una buena carcajada familiar? ¿Podemos seguir riéndonos de todo, especialmente de nosotros mismos?

De la paille dans la tête (Historias para entretener a mi psiquiatra) se basa en la obra de Jean-Louis Fournier, escritor, cómico, director de televisión y amigo y cómplice de Pierre Desproges. Las desgracias, dramas y tragedias que han jalonado la vida de Jean-Louis Fournier le han imbuido de un infalible sentido de la autoburla. Este espectáculo es una especie de sit-down, la antítesis del stand-up. Para disfrutar sin moderación.

Christian Mazzuchini denkt über das Lachen in all seinen Formen nach. In einem Diptychon versucht er, die folgenden Fragen zu beantworten: Kann man heute wieder herzhaft lachen, in einem guten alten Familienlachen? Kann man noch über alles und vor allem über sich selbst lachen?

De la paille dans la tête? (Geschichten, um meinen Psychiater abzulenken) stützt sich auf das Werk von Jean-Louis Fournier, Schriftsteller, Humorist, Fernsehregisseur, Freund und Komplize von Pierre Desproges. Die Missgeschicke, Dramen und Tragödien, die Jean-Louis Fourniers Leben prägten, haben ihn mit einer unerschütterlichen Selbstironie umhüllt. Diese Show ist eine Art Sit-down, das Anti-Stand-up. Sie können es ohne jede Mäßigung konsumieren.

