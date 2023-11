Emile Parisien en solo PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 26 janvier 2024, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Il est l’un des premiers musiciens issus du collège de Marciac, devenu étoile montante du jazz, puis figure incontournable, couronnée par 3 Victoires du Jazz. Le saxophoniste féru d’aventures musicales collective, pour une fois, se la joue solo…

Depuis ses collaborations avec Daniel Humair, Vincent Peirani, Joachim Kühn ou Michel Portal jusqu’aux innovations aux côtés de Jeff Mills ou avec son quartet (qu’on retrouvera en fin de saison, en double plateau avec Henri Texier), Emile Parisien s’est imposé, en France et à l’échelle européenne, comme le catalyseur d’idées nouvelles, jusqu’aux confins de territoires balisés (comme au sein du projet XXXX, aux côtés de Michael Wollny). Sa sonorité incisive, sa vitalité, sa virtuosité et son inventivité sont mises habituellement au service du collectif (du duo au sextet) et de ses affinités artistiques. Mais Emile Parisien fait aussi partie des musiciens qui donnent en permanence de nouvelles directions à leur instrument, dans la lignée de Sidney Bechet, John Coltrane ou Steve Lacy. Il fait le pari d’un exercice inédit, celui du solo, du dialogue ludique avec soi-même. Emile donnant à entendre Parisien, en quelque sorte… avec quelques machines et son grain de folie intimiste..

2024-01-26 20:30:00 fin : 2024-01-26 . .

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



One of the first musicians to emerge from the Marciac college, he went on to become a rising jazz star, then a key figure, crowned with 3 Victoires du Jazz awards. For once, the saxophonist with a passion for collective musical adventures plays solo?

From his collaborations with Daniel Humair, Vincent Peirani, Joachim Kühn and Michel Portal to his innovations with Jeff Mills and his own quartet (which we’ll be seeing again at the end of the season, in a double bill with Henri Texier), Emile Parisien has established himself in France and throughout Europe as a catalyst for new ideas, even on the fringes of established territory (as in the XXXX project, alongside Michael Wollny). His incisive sound, vitality, virtuosity and inventiveness are usually at the service of the collective (from duo to sextet) and its artistic affinities. But Emile Parisien is also one of those musicians who constantly take their instrument in new directions, in the tradition of Sidney Bechet, John Coltrane or Steve Lacy. He has taken up the challenge of the solo, the playful dialogue with himself. Emile gives us a sort of Parisian listening experience? with a few machines and a touch of intimate madness.

Uno de los primeros músicos salidos del colegio de Marciac, se convirtió en una estrella del jazz en ciernes, luego en una figura clave, ganadora de 3 premios Victoires du Jazz. Este saxofonista, aficionado a las aventuras musicales colectivas, toca por una vez en solitario..

Desde sus colaboraciones con Daniel Humair, Vincent Peirani, Joachim Kühn y Michel Portal hasta sus innovaciones con Jeff Mills y su propio cuarteto (que volveremos a ver al final de la temporada, en un programa doble con Henri Texier), Emile Parisien se ha impuesto en Francia y en toda Europa como catalizador de nuevas ideas, incluso al margen del territorio establecido (como en su proyecto XXXX con Michael Wollny). Su sonido incisivo, su vitalidad, su virtuosismo y su inventiva suelen estar al servicio del colectivo (del dúo al sexteto) y de sus afinidades artísticas. Pero Emile Parisien es también uno de esos músicos que no dejan de llevar su instrumento en nuevas direcciones, en la tradición de Sidney Bechet, John Coltrane y Steve Lacy. Ha aceptado el reto de un ejercicio inédito, el del solo, el del diálogo lúdico con uno mismo. En cierto modo, Emile nos regala una escucha parisina… con algunas máquinas y un toque de locura íntima.

Er ist einer der ersten Musiker, die aus dem Collège in Marciac hervorgegangen sind, und wurde zum aufsteigenden Stern des Jazz, dann zu einer unumgänglichen Persönlichkeit, die mit drei Victoires du Jazz gekrönt wurde. Der Saxophonist, der von kollektiven musikalischen Abenteuern begeistert ist, spielt ausnahmsweise einmal solo?

Seit seiner Zusammenarbeit mit Daniel Humair, Vincent Peirani, Joachim Kühn oder Michel Portal bis hin zu den Innovationen an der Seite von Jeff Mills oder mit seinem Quartett (das am Ende der Saison in einer Doppelvorstellung mit Henri Texier zu sehen sein wird) hat sich Emile Parisien in Frankreich und auf europäischer Ebene als Katalysator für neue Ideen etabliert, bis an die Grenzen der abgesteckten Gebiete (wie im Rahmen des Projekts XXXX an der Seite von Michael Wollny). Sein prägnanter Klang, seine Vitalität, seine Virtuosität und sein Erfindungsreichtum werden gewöhnlich in den Dienst des Kollektivs (vom Duo bis zum Sextett) und seiner künstlerischen Affinitäten gestellt. Aber Emile Parisien gehört auch zu den Musikern, die ihrem Instrument ständig neue Richtungen geben, in der Tradition von Sidney Bechet, John Coltrane oder Steve Lacy. Er wagt sich an eine neue Übung, das Solo, den spielerischen Dialog mit sich selbst. Emile gibt sozusagen Parisien zum Besten, mit einigen Maschinen und seiner intimen Verrücktheit.

