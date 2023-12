Exposition « Le détective sort ses griffes » PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

fin : 2024-01-14 18:00:00 En parallèle de l’intervention du Marmot Park, venez apprendre les bases du métier de détective à travers une exposition de huit panneaux. Notre guide est un matou assez futé qui a servi dans la police avant de monter son agence de détective privé. Venez profiter de ses conseils pour apprendre toutes les ficelles du métier de détective : comment pratiquer la filature, faire parler un témoin, conduire un suspect à l’aveu….

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie

