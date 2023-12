MARMOT’ PARK – Parc de jeux gonflables et jeux en bois PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 13 janvier 2024 07:00, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

En partenariat avec l’APE LA RECRE des écoles de Pierrefitte et Soulom, retrouvez le MARMOT’ PARK, Parc de jeux gonflables et jeux en bois, ainsi que d’autres animations surprises..

2024-01-13 fin : 2024-01-14 . EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



In partnership with the APE LA RECRE of Pierrefitte and Soulom schools, discover the MARMOT? PARK, an inflatable and wooden playground, plus other surprises.

En colaboración con el APE LA RECRE de las escuelas Pierrefitte y Soulom, descubra el MARMOT? PARK, un parque de juegos hinchables y de madera, así como otras actividades sorpresa.

In Zusammenarbeit mit der Elternvereinigung LA RECRE der Schulen von Pierrefitte und Soulom bieten wir Ihnen den MARMOT? PARK, ein Park mit aufblasbaren Spielen und Holzspielen, sowie andere Überraschungsanimationen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65