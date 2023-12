Exposition-enquête « Qui a refroidi Lemaure ? » PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 13 janvier 2024, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

En parallèle de l’intervention du Marmot Park, la bibliothèque vous propose de résoudre une enquête policière en scannant des panneaux avec des tablettes. Une exposition interactive entre la littérature, la bande-dessinée et le jeu vidéo qui séduira petits et grands. Le visiteur consentant est embauché en qualité d’inspecteur stagiaire, avec pour mission de résoudre l’enquête, suite au meurtre du 26 rue Dampierre. Armé d’un terminal mobile, il reçoit des instructions de Séraphin Limier, son supérieur et de ses collègues du commissariat pour mener à bien sa mission..

À partir de 10 ans, sans inscription dans la limite des tablettes disponibles.

EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65