Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05 Venez écouter une sélection d’histoires pour les tout-petits. Le thème est « Les cadeaux », car Noël n’est pas la seule occasion de l’année où l’on peut faire des cadeaux aux gens que l’on aime..

PIERREFITTE-NESTALAS Parc de la mairie (ou bibliothèque si mauvais temps)

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie

