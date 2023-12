Le Quart d’heure de lecture PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 5 janvier 2024, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 16:40:00

fin : 2024-01-05

Venez vous poser, le temps d’un quart d’heure, pour écouter une histoire racontée par le bibliothécaire de la commune. Venez écouter « Quand soudain il se passa quelque chose de plus terrible encore », l’histoire d’un petit lapin qui mangeait de l’herbe dans un champ. Mais il arriva quelque chose de TERRIBLE ! Et ça ne faisait que commencer….

PIERREFITTE-NESTALAS Place de la mairie (ou bibliothèque si mauvais temps)

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



