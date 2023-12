Le calendrier de l’après PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tout le mois de janvier venez activer vos méninges sur les pages Facebook et Instagram de la bibliothèque avec une énigme par jour. Des jeux de mots, des devinettes, des pièges dans les énoncés, de quoi bien se muscler les neurones après les fêtes !

PIERREFITTE-NESTALAS Pages Facebook et Instagram de la bibliothèque municipale

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie

