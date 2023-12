Concert de Noël PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 17 décembre 2023 16:00, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

L’association des Orgues en Lavedan vous convie au concert de Noël le dimanche 17 Décembre à 16 h à l’église de Pierrefitte ..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Église de Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Association des Orgues en Lavedan invites you to a Christmas concert on Sunday December 17 at 4 pm in Pierrefitte church.

La Association des Orgues en Lavedan le invita a un concierto de Navidad el domingo 17 de diciembre a las 16.00 horas en la iglesia de Pierrefitte.

Die Association des Orgues en Lavedan lädt Sie zum Weihnachtskonzert am Sonntag, den 17. Dezember um 16 Uhr in der Kirche von Pierrefitte ein.

Mise à jour le 2023-12-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65