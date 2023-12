Marché hebdomadaire du samedi PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 9 décembre 2023 08:00, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Tous les samedis, pour bien entamer le week-end, le marché hebdomadaire de Pierrefitte-Nestalas vous offre une multitude de produits alimentaires ou non !.

2023-12-09 08:00:00 fin : 2024-12-28 12:30:00. EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Place de la mairie

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Saturday, to get the weekend off to a good start, the weekly market in Pierrefitte-Nestalas offers a multitude of food and non-food products!

Todos los sábados, para empezar bien el fin de semana, el mercado semanal de Pierrefitte-Nestalas ofrece una amplia gama de productos alimentarios y no alimentarios

Jeden Samstag, um das Wochenende gut einzuläuten, bietet der Wochenmarkt in Pierrefitte-Nestalas eine Vielzahl an Lebensmitteln und anderen Produkten!

Mise à jour le 2023-12-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65