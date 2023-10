Cultur’bus : spectacle « i Fandango ! » PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 21 octobre 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves lance son opération « Culture & mobilité », ou comment rendre la culture accessible à tous, tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Cultur’bus, c’est 2 rendez-vous organisés à l’automne 2023, en collaboration avec la scène nationale du Parvis à Tarbes et la Région, pour conduire en bus les habitants du territoire des Vallées des Gaves vers 2 spectacles vivants à prix réduit.

i Fandango ! de Cía David Coria / Cía David Lagos.

Accompagné du chanteur David Lagos, le chorégraphe de la scène espagnole flamenca, David Coria propose avec ¡ Fandango ! un voyage dans l’histoire et la tradition espagnoles. Un spectacle total où se côtoient théâtre, danse et musique..

2023-10-21 17:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Stade

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Pyrénées Vallées des Gaves community of communes is launching its « Culture & mobility » operation, or how to make culture accessible to all, while reducing its impact on the environment. Cultur?bus is 2 events organized in autumn 2023, in collaboration with the Parvis national stage in Tarbes and the Region, to take residents of the Vallées des Gaves region by bus to 2 live shows at reduced prices.

i Fandango! by Cía David Coria / Cía David Lagos.

Accompanied by singer David Lagos, the choreographer of the Spanish flamenco scene, David Coria takes us on a journey through Spanish history and tradition with ¡Fandango! A total spectacle combining theater, dance and music.

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves lanza su operación « Cultura y movilidad », o cómo hacer que la cultura sea accesible a todos, reduciendo al mismo tiempo su impacto en el medio ambiente. Cultur?bus consiste en 2 eventos organizados en otoño de 2023, en colaboración con la escena nacional Parvis de Tarbes y la Región, para llevar a los residentes de la zona de Vallées des Gaves en autobús a 2 espectáculos en directo a precios reducidos.

i Fandango! de Cía David Coria / Cía David Lagos.

Acompañado por el cantaor David Lagos, coreógrafo de la escena flamenca española, David Coria propone ¡ Fandango! un viaje por la historia y la tradición españolas. Un espectáculo completo que combina teatro, danza y música.

Der Gemeindeverband Pyrénées Vallées des Gaves startet die Aktion « Kultur & Mobilität », mit der Kultur für alle zugänglich gemacht und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden sollen. Cultur?bus, das sind zwei Termine im Herbst 2023, die in Zusammenarbeit mit der Nationalbühne Le Parvis in Tarbes und der Region organisiert werden, um die Einwohner des Gebiets Vallées des Gaves mit dem Bus zu zwei Live-Aufführungen zu ermäßigten Preisen zu bringen.

i Fandango! von Cía David Coria / Cía David Lagos.

Begleitet von dem Sänger David Lagos, dem Choreografen der spanischen Flamenco-Szene, bietet David Coria mit ¡ Fandango! eine Reise in die spanische Geschichte und Tradition. Eine totale Show, in der Theater, Tanz und Musik zusammenkommen.

Mise à jour le 2023-10-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65