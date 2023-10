Le quart d’heure de la lecture PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 6 octobre 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Ce mois ci, pour le 1/4 d’heure de lecture, venez écouter l’histoire de la Petite souris qui ne voulait pas devenir petit rat, l’histoire d’une petite souris promise à un avenir de ballet mais qui préfère partir apprendre le flamenco à Séville..

2023-10-06 16:30:00 fin : 2023-10-06 . .

PIERREFITTE-NESTALAS Place de la mairie

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



This month, for the 1/4 d’heure de lecture, come and listen to the story of La Petite souris qui ne voulait pas devenir petit rat (The little mouse who didn’t want to become a little rat), about a little mouse with a future in ballet, but who prefers to go and learn flamenco in Seville.

Este mes, venga a escuchar la historia de La Petite souris qui ne voulait pas devenir petit rat (La ratita que no quería convertirse en ratita), la historia de una ratita que tenía futuro como bailarina de ballet pero prefirió ir a aprender flamenco a Sevilla.

Die Geschichte handelt von einer kleinen Maus, der eine Zukunft als Balletttänzerin versprochen wurde, die aber lieber nach Sevilla geht, um Flamenco zu lernen.

