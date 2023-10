Lecture pour les tout-petits : « Des bonbons ou des monstres » PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 6 octobre 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Pour débuter les histoires pour tout-petits nous commençons ce mois d’Halloween avec des histoires sur les monstres et les bonbons, pas d’inquiétudes pour les tout-petits, ce sont de gentils monstres..

2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-06 13:00:00. .

PIERREFITTE-NESTALAS Parc de la Mairie

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



To kick off our stories for toddlers, we’re starting this Halloween month with stories about monsters and candy. Don’t worry, they’re all friendly monsters.

Para dar el pistoletazo de salida a nuestros cuentos para niños pequeños, empezamos este mes de Halloween con cuentos sobre monstruos y dulces. No te preocupes, son todos monstruos amigables.

Zum Auftakt der Geschichten für Kleinkinder beginnen wir diesen Halloween-Monat mit Geschichten über Monster und Süßigkeiten. Keine Sorge für die Kleinen, es sind alles nette Monster.

