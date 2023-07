Matinées petite enfance PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas, 18 juillet 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Les enfants et leur parents sont accueillis pour des lectures et comptines en plein air autour de l’album « Pouet ! » de Claire Garralon, suivies d’une animation sur le thème des déchets..

2023-07-18 10:15:00 fin : 2023-07-18 . EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Children and their parents are welcomed for outdoor readings and rhymes based on Claire Garralon’s album « Pouet! », followed by an animation on the theme of waste.

Los niños y sus padres están invitados a disfrutar de lecturas al aire libre y canciones infantiles basadas en el álbum « Pouet ! » de Claire Garralon, seguidas de una actividad sobre el tema de los residuos.

Kinder und ihre Eltern werden zu Lesungen und Reimen im Freien rund um das Album « Pouet! » von Claire Garralon empfangen, gefolgt von einer Animation zum Thema Abfall.

