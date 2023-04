Orchidées et fleurs sauvages des Vallées des Gaves PIERREFITTE-NESTALAS, 13 mai 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Exposition photos réalisée par Monsieur Chevalier (Photos Orchidées et fleurs de montagne).

Une sortie sur le terrain sera organisée à la recherche et à la découverte des plantes et fleurs sauvages des Pyrénées le 10 juin.

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

PIERREFITTE-NESTALAS Salle de la Terrasse

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Photo exhibition by Mr. Chevalier (Orchids and mountain flowers photos).

A field trip will be organized to search and discover the wild plants and flowers of the Pyrenees on June 10

Exposición fotográfica del Sr. Chevalier (Orquídeas y flores de montaña).

El 10 de junio se organizará una excursión para buscar y descubrir las plantas y flores silvestres de los Pirineos

Fotoausstellung von Herrn Chevalier (Fotos von Orchideen und Bergblumen).

Am 10. Juni wird ein Ausflug ins Gelände organisiert, um wilde Pflanzen und Blumen der Pyrenäen zu suchen und zu entdecken

