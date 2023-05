Trail Pyrénées Vallées des Gaves PIERREFITTE-NESTALAS, 6 avril 2024, Pierrefitte-Nestalas.

Courrez un trail mystère soit 12 km avec 700 mètres de dénivelé ou 21 km avec 1200 mètres de dénivelé. Une marche non chronométrée de 8km est également organisée..

2024-04-06 à 06:30:00 ; fin : 2024-04-06 . .

PIERREFITTE-NESTALAS Salle des fêtes

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Run a mystery trail either 12 km with 700 meters of ascent or 21 km with 1200 meters of ascent. A non-timed walk of 8 km is also organized.

Corra un sendero misterioso de 12km con 700m de ascenso o 21km con 1200m de ascenso. También se organiza una caminata no cronometrada de 8 km.

Laufen Sie einen Mystery Trail entweder 12 km mit 700 Höhenmetern oder 21 km mit 1200 Höhenmetern. Es wird auch ein 8 km langer Marsch ohne Zeitmessung organisiert.

Mise à jour le 2023-04-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65