Les Adieux de Vénus Ancienne gare, 12 juillet 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Observation au téléscope ou à la lunette (apporter une paire de jumelles), Bertrand animera cette soirée

Possibilité d’annulation de la soirée en cas de mauvaises conditions météorologiques..

2023-07-12 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Ancienne gare PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Telescope or telescope observation (bring a pair of binoculars), Bertrand will lead this evening

Possibility to cancel the evening in case of bad weather conditions.

Observación con telescopio o telescopio (traiga un par de prismáticos), Bertrand dirigirá esta velada

La velada puede cancelarse en caso de malas condiciones meteorológicas.

Beobachtung mit dem Teleskop oder Fernrohr (Fernglas mitbringen), Bertrand wird diesen Abend moderieren

Möglichkeit, den Abend bei schlechten Wetterbedingungen abzusagen.

Mise à jour le 2023-03-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65