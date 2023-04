Soin au bol Tibétain 2 Avenue Jean Moulin, 21 mai 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Ancien rituel issu de la tradition Kundalini Yoga, selon l’enseignement de Yogi Bajhan. Véritable immersion dans les vibrations du gong pour une expérience unique et individuelle de purification et de transformation. Calme le mental, les tensions du corps, libere les blocages émotionnels, stimule les énergies….

2023-05-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-21 . EUR.

2 Avenue Jean Moulin Le Refuge

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ancient ritual from the Kundalini Yoga tradition, according to the teachings of Yogi Bajhan. Real immersion in the vibrations of the gong for a unique and individual experience of purification and transformation. Calms the mind, body tensions, releases emotional blockages, stimulates energies…

Antiguo ritual de la tradición del Kundalini Yoga, según las enseñanzas de Yogui Bajhan. Inmersión real en las vibraciones del gong para una experiencia única e individual de purificación y transformación. Calma las tensiones de la mente y del cuerpo, libera los bloqueos emocionales, estimula las energías del cuerpo…

Altes Ritual aus der Kundalini-Yoga-Tradition, nach den Lehren von Yogi Bajhan. Echtes Eintauchen in die Schwingungen des Gongs für eine einzigartige und individuelle Erfahrung der Reinigung und Transformation. Beruhigt den Geist, löst Körperspannungen, löst emotionale Blockaden, stimuliert die Energien…

