Atelier découverte « Nombrologie Sacrée » 2 Avenue Jean Moulin, 10 mai 2023, Pierrefitte-Nestalas.

La Nombrologie Sacrée est un outil thérapeutique de transformation alliant les nombres et l’ancien Tarot de Marseille (chaque lame majeure représente un des aspects de la psyché humaine) et était déjà utilisé par le psychologue Carl G. Jung pour un travail de libération et de transformation. Votre tirage (qui est le prolongement de votre inconscient) met en lumière vos potentiels et blocages ; ainsi le processus d’évolution pour votre chemin de vie est enclenché..

2023-05-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-10 17:30:00. EUR.

2 Avenue Jean Moulin Le Refuge

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sacred Nombrology is a therapeutic tool of transformation combining numbers and the ancient Tarot de Marseille (each major blade represents an aspect of the human psyche) and was already used by the psychologist Carl G. Jung for liberation and transformation work. Your reading (which is an extension of your unconscious) brings to light your potentials and blockages; thus the process of evolution for your life path is set in motion.

La Nombrología Sagrada es una herramienta terapéutica de transformación que combina los números y el antiguo Tarot de Marsella (cada hoja mayor representa un aspecto de la psique humana) y que ya fue utilizada por el psicólogo Carl G. Jung para trabajos de liberación y transformación. Su lectura (que es una extensión de su inconsciente) saca a la luz sus potenciales y bloqueos; así se pone en marcha el proceso evolutivo de su trayectoria vital.

Die Heilige Nombrologie ist ein therapeutisches Werkzeug zur Transformation, das Zahlen und das alte Tarot de Marseille (jede Hauptklinge stellt einen Aspekt der menschlichen Psyche dar) verbindet und bereits vom Psychologen Carl G. Jung für eine Befreiungs- und Transformationsarbeit verwendet wurde. Ihre Kartenlegung (die die Verlängerung Ihres Unterbewusstseins ist) bringt Ihre Potenziale und Blockaden ans Licht; so wird der Entwicklungsprozess für Ihren Lebensweg in Gang gesetzt.

