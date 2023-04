Briques Festival Centre-ville et Salle des Fêtes Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas

Briques Festival Centre-ville et Salle des Fêtes, 29 avril 2023, Pierrefitte-Nestalas. Exposition – Ventes – Ateliers gratuits – Jeux – Tombola

Restauration – buvette Entrée : 2 € / gratuite pour les moins de 12 ans

Organisateurs : Association des Parents d’Elèves APE La Récré

en partenariat avec l’association Crazy Toys, « Un rêve d’Enfant », la Mairie de Pierrefitte-Nestalas – Contact APE : 06 82 90 35 46.

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:30:00. EUR.

Centre-ville et Salle des Fêtes PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition ? Sales ? Free workshops ? Games ? Raffle

Catering ? refreshment bar Admission : 2 ? / free for children under 12 years old

Organizers : Parents Association APE La Récré

in partnership with the association Crazy Toys, » Un rêve d?Enfant « , the town hall of Pierrefitte-Nestalas – Contact APE : 06 82 90 35 46 Exposiciones ? Venta ? Talleres gratuitos ? Juegos ? Tómbola

Entrada : 2€ / gratis para menores de 12 años

Organiza : Asociación de Padres APE La Récré

en colaboración con la asociación Crazy Toys, » Un rêve d’Enfant « , el Mairie de Pierrefitte-Nestalas – Contacto APE : 06 82 90 35 46 Ausstellung ? Verkäufe ? Kostenlose Workshops ? Spiele ? Tombola

Essen und Trinken Eintritt: 2 ? / kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Organisatoren: Elternvereinigung APE La Récré (Elternverein)

in Partnerschaft mit dem Verein Crazy Toys, « Un rêve d’Enfant », dem Rathaus von Pierrefitte-Nestalas – Kontakt EV: 06 82 90 35 46 Mise à jour le 2023-03-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Pierrefitte-Nestalas Autres Lieu Centre-ville et Salle des Fêtes Adresse Centre-ville et Salle des Fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Ville Pierrefitte-Nestalas Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Centre-ville et Salle des Fêtes Pierrefitte-Nestalas

Centre-ville et Salle des Fêtes Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefitte-nestalas/

Briques Festival Centre-ville et Salle des Fêtes 2023-04-29 was last modified: by Briques Festival Centre-ville et Salle des Fêtes Centre-ville et Salle des Fêtes 29 avril 2023 Centre-ville et Salle des Fêtes Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées