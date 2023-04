Soin au bol Tibétain 2 Avenue Jean Moulin, 29 avril 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Les vibrations du bol ont pour effet de libérer en profondeur le mental, les tensions, les douleurs physiques et émotionnelles. Elles agissent sur chaque chakra (roue d’énergie qui agit elle même sur chaque organe correspondant), tout étant relié… Et nous même étant relié aux autres..

2023-04-29 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-29 17:30:00. EUR.

2 Avenue Jean Moulin Le Refuge

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



The vibrations of the bowl have the effect of releasing in depth the mental, tensions, physical and emotional pains. They act on each chakra (wheel of energy which acts on each corresponding organ), everything being connected… And we ourselves are connected to others.

Las vibraciones del cuenco tienen el efecto de liberar profundamente la mente, las tensiones, los dolores físicos y emocionales. Actúan sobre cada chakra (rueda de energía que actúa sobre cada órgano correspondiente), todo está conectado… Y nosotros mismos estamos conectados con los demás.

Die Vibrationen der Schale bewirken eine tief greifende Befreiung vom Geist, von Spannungen, körperlichen und emotionalen Schmerzen. Sie wirken auf jedes Chakra (Energierad, das seinerseits auf jedes entsprechende Organ wirkt), da alles miteinander verbunden ist… Und wir selbst sind mit anderen verbunden.

