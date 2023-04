Méditation et partage autour de l’énergie vitale 2 Avenue Jean Moulin, 20 avril 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Envie de découvrir la méditation ? De venir approfondir votre pratique ? Ou simplement, prendre du temps pour vous ? Profitons de cette éclipse solaire, porteuse de grand changement, pour poser nos intentions. Je vous propose une méditation guidée, inspirée par les énergies présentes dans le groupe et les énergies du moment. Nous sommes des êtres créateurs….

2023-04-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-20 20:30:00. EUR.

2 Avenue Jean Moulin Le Refuge

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Want to discover meditation? To deepen your practice? Or simply take some time for yourself? Let’s take advantage of this solar eclipse, a time of great change, to set our intentions. I propose a guided meditation, inspired by the energies present in the group and the energies of the moment. We are creative beings?

¿Quieres descubrir la meditación? ¿Profundizar en su práctica? ¿O simplemente tomarte un tiempo para ti? Aprovechemos este eclipse solar, un momento de grandes cambios, para fijar nuestras intenciones. Propongo una meditación guiada, inspirada en las energías presentes en el grupo y en las energías del momento. Somos seres creativos?

Haben Sie Lust, die Meditation zu entdecken? Ihre Praxis zu vertiefen? Oder sich einfach nur Zeit für sich selbst nehmen? Nutzen wir diese Sonnenfinsternis, die große Veränderungen mit sich bringt, um unsere Absichten zu setzen. Ich biete Ihnen eine geführte Meditation an, die von den in der Gruppe vorhandenen Energien und den Energien des Augenblicks inspiriert wird. Wir sind Schöpfer?

Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65