Visite apéritive de Pierrefitte-en-Auge Parking de l’Église, 21 juillet 2023, Pierrefitte-en-Auge.

Une église, des chaumières, des maisons en pans de bois, découvrez l’histoire d’un joli village aux allures de carte postale.

En fin de visite, nous partagerons ensemble un moment d’échange autour d’une dégustation de cidre ou de jus de pomme.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-07-21 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-21 13:00:00. .

Parking de l’Église

Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie



A church, thatched cottages, half-timbered houses, discover the history of a pretty village looking like a postcard.

At the end of the visit, we will share a moment of exchange around a tasting of cider or apple juice.

Be careful, alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation.

Una iglesia, casitas con tejado de paja, casas con entramado de madera, descubra la historia de un bonito pueblo con aspecto de postal.

Al final de la visita, compartiremos un momento de intercambio en torno a una degustación de sidra o zumo de manzana.

Cuidado, el abuso de alcohol es peligroso para la salud, consuma con moderación.

Eine Kirche, Reetdachhäuser und Fachwerkhäuser: Entdecken Sie die Geschichte eines hübschen Dorfes, das wie eine Postkarte aussieht.

Am Ende des Besuchs können wir uns bei einer Apfelwein- oder Apfelsaftprobe austauschen.

Achtung: Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche