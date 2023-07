Marcelle et Claude bike tour Pierrefitte, 2 août 2023, Pierrefitte.

Pierrefitte,Corrèze

Marcel·le & Claude Bike tour est un voyage artistique et cycliste ! Une aventure qui mêle spectacle, rencontre, cirque, dessin, atelier, fête et récit. Un mois de voyage, plusieurs centaines de kilomètres, trois artistes et une médiatrice sur leurs montures magiques pour dix étapes, à la rencontre des gens et des paysages du plateau des Millevaches. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres, une rêverie pastorale, un acte physique tendre et dépouillé.

Imaginez ce que font les chevaux dans leur pré quand personne n’est là pour les observer ?

Traversé·e·s par leur animalité, Marcel·le et Claude se livrent à un corps à corps acrobatique à la fois doux et périlleux, se reniflent, s’envoient en l’air, se grognent, chantent et s’aiment..

2023-08-02 fin : 2023-08-03 . .

Pierrefitte 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Marcel-le & Claude Bike tour is an artistic and cycling journey! An adventure that combines shows, encounters, circus, drawing, workshops, parties and storytelling. A month of travel, several hundred kilometers, three artists and a mediator on their magical mounts for ten stages, meeting the people and landscapes of the Millevaches plateau. It’s the story of a meeting between two beings, a pastoral reverie, a tender, stripped-down physical act.

Can you imagine what horses do in their meadows when no one is there to watch them?

Overcome by their animality, Marcel-le and Claude engage in acrobatic hand-to-hand combat that is both gentle and perilous, sniffing each other, throwing each other into the air, grunting, singing and loving.

Marcel-le & Claude Bike tour es un viaje artístico en bicicleta Es una aventura que combina espectáculo, encuentros, circo, dibujo, talleres, fiestas y cuentacuentos. Un mes de viaje, varios cientos de kilómetros, tres artistas y un mediador en sus mágicas monturas durante diez etapas, al encuentro de las gentes y los paisajes de la meseta de Millevaches. Es la historia de un encuentro entre dos personas, un ensueño pastoral, un acto físico tierno y despojado.

¿Se imagina lo que hacen los caballos en su pradera cuando no hay nadie para vigilarlos?

Dominados por su animalidad, Marcel-le y Claude se enzarzan en acrobáticos combates cuerpo a cuerpo, a la vez suaves y peligrosos, olisqueándose, lanzándose al aire, gruñendo, cantando y amándose.

Marcel-le & Claude Bike tour ist eine Kunst- und Fahrradreise! Ein Abenteuer, das Aufführungen, Begegnungen, Zirkus, Zeichnen, Workshops, Feste und Erzählungen miteinander verbindet. Ein Monat Reise, mehrere hundert Kilometer, drei Künstler und eine Vermittlerin auf ihren magischen Pferden für zehn Etappen, um die Menschen und die Landschaften des Plateau des Millevaches zu treffen. Es ist die Geschichte einer Begegnung zwischen zwei Menschen, eine pastorale Träumerei, ein zärtlicher und schlichter körperlicher Akt.

Stellen Sie sich vor, was die Pferde auf ihrer Weide tun, wenn niemand da ist, um sie zu beobachten?

Marcel-le und Claude sind von ihrer Animalität überwältigt und liefern sich einen sanften und zugleich gefährlichen akrobatischen Körper-zu-Körper-Kampf, sie beschnuppern sich, werfen sich in die Luft, grunzen, singen und lieben sich.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze