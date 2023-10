Atelier rempaillage de chaise en tissu Pierrefiche Thiviers, 1 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Avec Marie vous pourrez apprendre à rempailler vos chaises grâce au textile !

Fourniture de matériels possible (chaise et tissus pour 20€)

Café, thé et gâteau maison !.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:30:00. EUR.

Pierrefiche

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Marie you can learn how to reupholster your chairs using textiles!

Materials supplied (chair and fabric for 20?)

Coffee, tea and homemade cake!

Marie le enseñará a retapizar sus sillas utilizando telas

Los materiales pueden ser suministrados (silla y tela por 20?)

Café, té y tarta casera

Mit Marie kannst du lernen, deine Stühle mit Textilien zu beziehen!

Material kann zur Verfügung gestellt werden (Stuhl und Stoff für 20?)

Kaffee, Tee und selbstgebackener Kuchen!

