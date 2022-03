Pierre vous raconte… la chapelle sépulcrale et le verger conservatoire Mugron, 31 mai 2022, Mugron.

Pierre vous raconte… la chapelle sépulcrale et le verger conservatoire Rdv devant la chapelle Chemin du Fidel Mugron

2022-05-31 15:30:00 – 2022-05-31 17:00:00 Rdv devant la chapelle Chemin du Fidel

Mugron Landes Mugron

EUR 2.5 2.5 Pierre, passionné d’histoire locale, vous raconte l’historique de cette chapelle atypique. Alors qu’un décret fait des cimetières la propriété des communes et interdit les inhumations dans l’enceinte des bourgs, le Conseil municipal de Mugron vote en 1804 l’agrandissement du cimetière. Le curé fait appel aux fidèles pour le financer, les paroissiens qui y contribueraient pourraient, s’ils le souhaitent, y être enterrés. La chapelle du cimetière est construite en 1813 et se compose de 2 chapelles séparées : la grande chapelle, avec son autel et ses 61 sépultures, et la petite chapelle. C’est ainsi qu’aujourd’hui gisent au sol d’émouvantes pierres tombales.

Pierre vous fera traverser la route pour rejoindre, en face, le verger conservatoire qui expose des cépages de vignes et plusieurs variétés d’arbres fruitiers.

+33 5 58 98 58 50

Rdv devant la chapelle Chemin du Fidel Mugron

