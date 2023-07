Visite commentée de ce bâtiment Pierre Verte Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Visite commentée de ce bâtiment Samedi 16 septembre, 14h30 Pierre Verte Gratuit. Entrée libre.

En septembre 2016, le bâtiment Pierre Verte a été inauguré, devenant ainsi le premier édifice patrimonial à énergie positive, 100 % autonome, et la première réhabilitation de cette envergure pour la Ville d’Auch. Accompagnés d’Alain Castells, gérant et fondateur de la société Addenda, ainsi que d’Anaïs Comet, chercheuse au service de la connaissance et de l’inventaire des patrimoines de la Région Occitanie, venez découvrir cet ensemble restructuré dans le respect de la valeur esthétique et patrimoniale du site.

Lors de cette visite, vous pourrez apprécier la richesse architecturale du bâtiment et découvrir les choix audacieux réalisés lors de ces travaux, qui ont su allier préservation d’un savoir-faire traditionnel et soutien à des filières locales, maintenant achevés.

Pierre Verte 44 rue Victor Hugo, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie http://www.addenda.fr/ Le 15 septembre 2016 a eu lieu à Auch l’inauguration de Pierre Verte, le premier immeuble européen situé en périmètre sauvegardé à avoir été converti en bâtiment à énergie positive (BEPOS) sans isoler les murs, et 100% autonome en énergie. Cette restructuration exceptionnelle a été conçue et mise en œuvre par Addenda, un cabinet spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et l’optimisation énergétique et environnementale des bâtiments, en collaboration avec l’atelier d’architecture Frédéric Airoldi. Elle a été menée dans le respect intégral de la valeur esthétique et patrimoniale de l’immeuble, un ancien bâtiment de l’évêché d’Auch ayant abrité durant un siècle une caserne de gendarmerie.

Sans modifier l’aspect extérieur du bâtiment et en tirant parti des propriétés des matériaux anciens – les murs intérieurs en pierre naturellement frais l’été n’ont pas été isolés pour éviter d’installer un système de climatisation – et en mettant en place des solutions de production d’énergie innovantes, Pierre Verte atteint une performance inédite pour un bâtiment ancien, allant bien au-delà du niveau d’exigence de celui d’une construction neuve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Alain Castells – Addenda