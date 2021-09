Pierre Vanneste, Laurence Grun, Eric Desjeux, Antoine Castro Point éphémère, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

DREMMWEL – Installation / Vidéo / Exposition / Performance

DREMMWEL est une « expérience documentaire», un projet transmédia (exposition et livre) alliant plusieurs disciplines (photo, vidéo, écrit et son) qui offre un regard documenté et poétique sur l’univers de la pêche et ses enjeux environnementaux en Méditerranée et Atlantique Est. Une partie des images photographiques du projet sont connectées par réalité augmentée à du contenu vidéo et textes.

Nuit Blanche -> Nuit Blanche

Point éphémère 200 quai de Valmy Paris 75010

7 : Château-Landon (263m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (458m)



Contact :Point Ephémère https://pointephemere.org/ https://www.facebook.com/PointEphemere

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

© Dremmwel – Pierre Vanneste