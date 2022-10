Pierre Tual – Exposition sculptures et dessins Galerie Gaïa – art contemporain Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition du 6 au 22 octobre 2022 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 6 octobre 2022 à partir de 18h

Pierre Tual dialogue avec le vide, l'équilibre et la forme. Sculpteur abstrait par excellence, ses œuvres se composent d'axes, de plans et de courbes qu'il fait cohabiter. Il cherche, expérimente, questionne la matière et l'espace. Il recherche le point de tension, cet instant où le matériau cède et se laisse guider par sa main. Qu'il travaille l'acier Corten, la céramique ou le bronze, les plis organiques, les courbes délicates et les équilibres ténues sont inhérents au travail de Pierre Tual. Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

