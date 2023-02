Pierre & The Stompers – Festival Jazz à l’étage – Iffendic Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Pierre & The Stompers – Festival Jazz à l'étage – Iffendic, 4 mars 2023, Iffendic

2023-03-04

Ille-et-Vilaine Free your feet !

PIERRE LAPPRAND saxophone et effets Pierre Lapprand a les deux pieds sur terre pour actionner ses pédales d’effets et les mains bien rivées sur son sax pour nous embarquer dans une transe électro-jazz tellurique. Concert organisé dans le cadre du Festival Jazz à l’étage.

Le 4 mars à 16h00 à la Mosaïque des mots à Iffendic.

Concert Gratuit. bibliotheque@iffendic.com +33 2 99 09 76 75 Iffendic

