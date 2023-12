Pierre Soulages, peintre réfractaire, entre deux siècles. École du Louvre Paris, 27 février 2024 19:00, Paris.

Découvrir des œuvres, des époques et des artistes, se laisser surprendre par des thèmes inattendus, des sujets d’exposition ou d’actualité ! Les cycles découverte proposent des cours magistraux sur des sujets thématiques d’archéologie et d’histoire de l’art. L’occasion de devenir auditeur libre et de découvrir l’École du Louvre et son enseignement.

Destinés au plus large public, les cycles Découverte de l’École du Louvre s’adressent à un large public avec cinq cours magistraux en amphithéâtre (également disponibles en ligne en replay) dispensés par les meilleurs spécialistes, conservateurs, universitaires, professionnels du patrimoine et chercheurs.

Ces cycles courts sont parfaits pour découvrir les enseignements de l’École du Louvre, enrichir sa culture générale sur des thématiques d’archéologie et d’histoire de l’art, et se donner les outils pour mieux comprendre et apprécier ses prochaines sorties au musée.

Pierre Soulages a marqué l’histoire de l’art. Moderne et contemporain, son œuvre peint enjambe deux siècles : il commence à exposer en 1946 et peint jusqu’au bout. Son maître mot, encore. Sa dernière peinture, un Outrenoir, remonte au 15 mai 2022, il l’a réalisée sur la terrasse de sa maison de Sète. Ce cycle entend raconter l’histoire de ce réfractaire, au sens où il mène son existence créative très librement, sans contrainte, avec une grande énergie. « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche ».

Le hasard tient une place très importante dans sa peinture et cela de manière capitale quand il s’est agi depuis janvier 1979 de mêler le pigment noir, travaillé et à la brosse et à l’outil à la lumière réfléchissante, en pluie ou en lignes, qui fait vibrer, vivre la composition. C’est la grande invention plastique, le « Noir lumière » devenant l’Outrenoir en 1989.

Il dressera un au-delà du noir, une immersion, une présence et deviendra la marque de Soulages. Le 25 octobre 2022 date de la mort du peintre, on compte plus de 1900 peintures sur toile dont plus de la moitié sont des Outrenoir. Ce cycle entend présenter l’histoire de Pierre Soulages et de son temps, dans sa totalité et avec le recul que donne sa disparition en 2022 : plus de mises en perspective, plus de comparaisons. Complet, il brossera tous les domaines de la pratique artistique : peinture sur toile et sur papier, estampes, bronzes, vitraux, céramique…

