PIERRE SÈCHE, UN SAVOIR-FAIRE À PARTAGER Faugères Faugères Catégories d’évènement: Faugères

Hérault

PIERRE SÈCHE, UN SAVOIR-FAIRE À PARTAGER Faugères, 26 avril 2022, Faugères. PIERRE SÈCHE, UN SAVOIR-FAIRE À PARTAGER Faugères

2022-04-26 13:45:00 – 2022-04-26

Faugères Hérault Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’Unesco au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous entre 13h45 et 14h parking du Caveau de vente des Crus Faugères sur D909. Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’Unesco au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous entre 13h45 et 14h parking du Caveau de vente des Crus Faugères sur D909. +33 6 16 60 81 76 Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’Unesco au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous entre 13h45 et 14h parking du Caveau de vente des Crus Faugères sur D909. ASSOCIATION PIERRES SECHES

Faugères

dernière mise à jour : 2021-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Faugères, Hérault Autres Lieu Faugères Adresse Ville Faugères lieuville Faugères Departement Hérault

Faugères Faugères Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faugeres/

PIERRE SÈCHE, UN SAVOIR-FAIRE À PARTAGER Faugères 2022-04-26 was last modified: by PIERRE SÈCHE, UN SAVOIR-FAIRE À PARTAGER Faugères Faugères 26 avril 2022 Faugères Hérault

Faugères Hérault