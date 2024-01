Pierre Richard Je suis là mais je ne suis pas là ! Châteauroux, dimanche 4 février 2024.

Pierre Richard sera sur la Scène Nationale Equinoxe pour un seul en scène de légende le dimanche 4 février 2024.

Icone comique et engagé, Pierre Richard partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante d’acteur (Le Grand blond avec une chaussure noire) et de réalisateur (Le Distrait). Éternel maladroit, tendre pitre, clown burlesque, physique hyperlaxe, il est celui qui réunit toutes les générations et qui démontre qu’on peut faire de l’humour toujours fin, juste par envie et passion de la scène.27 EUR.

Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04



