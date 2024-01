Pierre Réach Opéra de Marseille Marseille, dimanche 31 mars 2024.

Pierre Réach ♫CLASSIQUE♫ Dimanche 31 mars, 11h00 Opéra de Marseille 15€

La première fois que Pierre Réach est tombé amoureux de Beethoven, il avait six ans. Ses parents l’avaient emmené assister à un concert de Wilhelm Kempff. Coup de foudre ! Il lit la biographie de Romain Rolland qui le convainc que Beethoven est un dieu vivant. En travaillant avec Yvonne Lefébure, qui appelle le compositeur « mon homme », le dieu s’humanise. Sa vision s’approfondit lorsqu’il se perfectionne avec Maria Curcio (la disciple de Schnabel). Au contact de Rubinstein, Weissenberg ou Badura-Skoda, Pierre Réach élargit son univers et affermit sa passion pour Beethoven. Il joue plusieurs fois l’intégrale des 32 sonates en concert qui constitue un aboutissement dans une vie d’exigence, de travail acharné et de recherche de l’absolu. Alors qu’il s’est lancé dans une intégrale pour le disque, projet monumental qui mobilise toutes ses forces physiques et spirituelles, Pierre Réach vient nous en jouer trois la toute première, celle qu’on appelle « La Caille », et la célèbre « Appassionata ». Que cette musique partie du cœur et jouée avec le cœur soulève maintenant nos cœurs.

Photo ©Cristina Balcells