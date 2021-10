Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Pierre qui roule… – Ronan Cheviller / Cie Moradi Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pierre qui roule… – Ronan Cheviller / Cie Moradi Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 26 novembre 2021, Nantes. 2021-11-26 Représentations du 25 au 27 novembre 2021

Horaire : 14:30 15:25

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 25 au 27 novembre 2021 Monologue théâtral écrit et interprété par Ronan Cheviller. Pierre roule, il se rend en voiture au travail. Il est pris d’une crise délirante jusqu’à ce qu’il se fasse licencier. Cet homme est traversé d’injonctions qui le fragilisent. Il est persuadé d’accomplir une mission. Un monologue saisissant, une langue rapide, le destin de Pierre… Durée : 55 min.Tout public à partir de 15 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes