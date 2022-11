Pierre Pontvianne – MOTIFS Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 26 janvier 2023, Paris.

Du jeudi 26 janvier 2023 au vendredi 27 janvier 2023

jeudi, vendredi

20h30 à 21h30

. payant

Incarnation de l’attachement, ce duo recréé cette saison dessine ce qui motive le mouvement des corps pour imprimer en nous une danse poétique et épurée.

Deux corps s’arriment l’un·e à l’autre sans jamais se lâcher, ils impriment en nous une danse poétique, intime et universelle. Toujours unis, ils soutiennent ensemble une écriture complexe et exigeante avec une attention totale l’un·e envers l’autre. MOTIFS nous renvoie à nous-mêmes, à tout ce qui peut nous rassembler, nous séparer ou nous singulariser, et qui rend visible ces liens qui nous attachent et nous libèrent. Le duo créé en 2014, est repris cette saison par Paul Girard et Marthe Krummenacher. Ils s’emparent de la partition avec intelligence, sensibilité et inventivité, lui donnant une dimension singulière, empreinte d’un présent toujours mouvant.

Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/motifs/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/114967-motifs-de-pierres-pontvianne

Lenan Pinon