Pierre Perret – Mes Adieux Provisoires THEATRE BONLIEU – GRANDE SALLE, 28 avril 2023, ANNECY.

Pierre Perret – Mes Adieux Provisoires THEATRE BONLIEU – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 44.0 à 52.0 euros.

HouLALA Spectacles (PLATESV-D-2023-000128) en accord avec Les Editions Adèle présente ce concert PIERRE PERRET présente un récital d’environ 1h45 à 1h50 mn avec ses plus grands succès.Il est accompagné sur scène par 5 musiciens (guitare, basse, batterie, accordéon).88 ans au compteur, plus de 65 ans sur scène, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve !L’engagement toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, le tout savamment orchestré par la maitrise du mot qu’on lui connait.Pierre Perret c’est aussi :65 ans de carrière40 millions d’albums vendus500 chansons écrites38 écoles à son nom ainsi que 2 rues60ème album dans les bacs depuis le 9 novembre 2018. Pierre Perret

Votre billet est ici

THEATRE BONLIEU – GRANDE SALLE ANNECY 1 Rue Jean Jaurès Haute-Savoie

HouLALA Spectacles (PLATESV-D-2023-000128) en accord avec Les Editions Adèle présente ce concert PIERRE PERRET présente un récital d’environ 1h45 à 1h50 mn avec ses plus grands succès.

Il est accompagné sur scène par 5 musiciens (guitare, basse, batterie, accordéon).

88 ans au compteur, plus de 65 ans sur scène, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve !

L’engagement toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, le tout savamment orchestré par la maitrise du mot qu’on lui connait.

Pierre Perret c’est aussi :

65 ans de carrière

40 millions d’albums vendus

500 chansons écrites

38 écoles à son nom ainsi que 2 rues

60ème album dans les bacs depuis le 9 novembre 2018..44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici