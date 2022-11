Pierre Perret

Pierre Perret, 1 décembre 2022, . Pierre Perret



2022-12-01 20:00:00 – 2022-12-01 22:00:00 56 56 EUR Avant d’être trop « viocque », il reprend la route pour ses « ADIEUX PROVISOIRES » ! 85 ans au compteur, plus de 60 ans sur scène, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve ! L’engagement toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, le tout savamment orchestré par la maîtrise du mot qu’on lui connaît. Pierre Perret c’est aussi : 61 ans de carrière, 60ème album dans les bacs, plus de 40 millions d’albums vendus, 500 chansons écrites, 38 écoles à son nom ainsi que 2 rues.

Pierre Perret présente un récital de 1h45 avec ses plus grands succès accompagné sur scène par 5 musiciens. Des adieux provisoires à ne pas manquer Jeudi 1er Décembre 2022 à 20h à la salle Marcel Sembat de CHALON SUR SAONE. TARIFS BILLETTERIE :

– CARRÉ OR : 68 €

– CAT 1 : 56 €

– CAT 2 : 45 € Places assises non numérotées Adresse : Salle Marcel Sembat 1, place Mathias 71100 CHALON SUR SAONE

Ouvertures des portes : 19h Début du concert : 20h Présenté par Tandem Events Production en accord avec Team CJ & Rebecca Perret https://www.billetweb.fr/pierre-perret1 dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville