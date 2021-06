Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Pierre-Olivier Bellec lit Big Sur de Jack Kerouac (Folio) Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Pierre-Olivier Bellec lit Big Sur de Jack Kerouac (Folio)

Médiathèque Grand M, le jeudi 24 juin à 18:00

Duluoz, le double de Kerouac, auteur du cultissime Sur la route, veut fuir l'existence folle qu'il mène. Il se réfugie au bord de la mer, à Big Sur, dans une cabane isolée. Après quelques jours de bonheur passés dans la solitude et la nature, saisi par le désespoir et l'horreur, il s'en retourne à San Francisco… 

Traduit par Jean Autret
Durée : 45 min

Sur inscription sur le site du Marathon des mots. Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin.

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Toulouse

2021-06-24T18:00:00 2021-06-24T20:00:00

