Centre culturel Le Plateau, le jeudi 16 décembre à 20:30

Rendez-vous **jeudi 16 décembre** 2021 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour la représentation _L’effort d’être spectateur_ de et avec Pierre Notte. L’auteur raconte son expérience, ses ratages, ses aspirations, ses considérations des métiers du spectacle vivant, autour de l’état et de l’effort d’assister à une représentation. Pieds nus, sous un chapeau haut de forme, le comédien annonce qu’il vient faire la différence entre un porc et un spectateur. Acteur, performeur ou conférencier, Pierre Notte met à l’épreuve la salle, propose une étude de la sociologie du public et de ses comportements, met en demeure chaque spectateur d’y penser et d’en rire avec lui.

Tarifs : plein 19€ / réduit 13€ / enfant 7€

Une conférence théâtralisée sur le public et ses comportements, par Pierre Notte

Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde



2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T22:00:00