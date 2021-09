Pierre Monjaret ouvrira une fenêtre à l’atelier Woawaow Atelier Woawaow, 17 octobre 2021, Gelos.

Atelier Woawaow, le dimanche 17 octobre à 15:00

Dans le cadre de mon activité artistique, j’ouvrirai une fenêtre à l’atelier Woawaow, le dimanche 17 octobre 2021 à 15 heures. Il s’agit d’ouvrir une fenêtre de l’ancienne tannerie Bochet et Dulau, spécialisée dans la production de cuir destiné à la fabrication de chaussures, abritant aujourd’hui des logements et des ateliers d’art et d’artisanat. La fenêtre est visible de rue. Le public restera sur la rue, sur le trottoir, et pourra donc respecter les distances et les gestes appropriés à l’état d’urgence sanitaire. _(Gilles Deleuze. Différence et répétition Paris : Presses universitaires de France, 1968 – page 375 ”Même la répétition la plus mécanique, la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus stéréotypée trouve sa place dans l’œuvre d’art, étant toujours déplacée par rapport à d’autres répétitions, et à condition qu’on sache en extraire une différence pour ces autres répétitions.”)_

Gratuit.

Journées nationales de l’architecture

Atelier Woawaow 10 impasse Henri IV, 64110 Gelos Gelos Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T15:30:00