Pierre Marcus Quartet 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Le contrebassiste Pierre Marcus présente son nouvel album « Second Life »

Le Pierre Marcus Quartet est un groupe de jazz moderne qui allie avec brio les traditions de ce genre musical à des sonorités contemporaines et innovantes.

« Second Life » est une célébration de la vie et de l’amour, avec des compositions mélodiques riches en couleurs.

Puissant, mélodique et joliment arrangé, cet album montre la maîtrise de chacun des membres du groupe, ainsi que leur capacité à fonctionner harmonieusement pour créer un son unique et original.

La musique du Pierre Marcus Quartet est non seulement techniquement impeccable, mais aussi évoluée, émouvante et expressive, transportant les auditeurs dans un univers de sonorités harmonieuses.

Pierre Marcus : contrebasse, composition

Baptiste Herbin : saxophone

Simon Chivallon : piano

Thomas Delor : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/109

38riv