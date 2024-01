Pierre Marcus & Melina Tobiana sur la scène du 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz, standards & compositions — Pierre Marcus est un musicien de jazz de renom, et a également enregistré plusieurs albums en tant que leader de son propre groupe.

De son côté, Mélina Tobiana est une chanteuse émérite, connue pour sa voix chaude et envoûtante qui a su conquérir les cœurs des fans de jazz.

Le contrebassiste Pierre Marcus invite la talentueuse chanteuse Mélina Tobiana et proposent ensemble une soirée musicale qui explore les standards du jazz vocal, ainsi que leurs compositions originales. Accompagnés de Simon Chivallon au piano et Benjamin Hénocq à la batterie, ils promettent une performance pleine d’énergie et de chaleur musicale.

Leur concert vous transportera dans l’univers magique du jazz vocal. Un moment unique, chaleureux et mémorable !

Melina Tobiana : chant

Hillel Salem : trompette

Simon Chivallon : piano

Benjamin Henocq : batterie

Pierre Marcus : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/78

