LE TRITON, le jeudi 25 novembre à 20:30

Un mélange de Steve Coleman, Magma et James Brown, pourront dire certains ! La musique de Pierre Mangeard se nourrit essentiellement de rythmiques élaborées et entraînantes, du funk au jazz, à la transe, accompagnées de chants d’onomatopées qui sont la marque de fabrique de LEMEDOUAI, son premier disque. C’est en effet de manière très personnelle qu’il utilise sa voix en complément rythmique de la batterie, pour vous emmener, avec Martino Roberts, Linda Gallix, et Denis Guivarc’h, dans une expérience de groove unique, pleine de bonne et puissante énergie.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LEMEDOUAI LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:00:00

