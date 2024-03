PIERRE-LOUIS JOZAN PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule, samedi 27 avril 2024.

Pierre-LouisC’est quoi être un homme et un papa aujourd’hui ? Elle est loin l’image du Héros Herculéen qui n‘en foutait pas une à la maison !Aujourd’hui, le héros moderne, c’est : partager les tâches, éduquer ses enfants de manière “bienveillante”, être dans la parité et remettre en cause sa virilité… Exit le modèle patriarcal, place au “couple bi-actif” ! Pierre-Louis, ça lui fait penser à un yaourt… ! Saveur mi-figue mi-raisin !Il croit bien faire, mais c’est sans compter sur Chantal, la charge mentale.Dans un spectacle à 1000 à l’heure, Pierre-Louis vous embarque dans son monde où il vous prend à parti.Tour à tour, vous rencontrerez son fils, sa femme, un hippocampe… et Chantal ! Il partage ainsi ses réflexions d’homme et de père avec humour, autodérision… et beaucoup d’imagination !Textes et mise en scène Pierre-Louis Jozan & Mathilde MoreauCrédit photo : Maxence Gross – Chorégraphie : Marguerite Chaigne – Costume : Julie Cofinière – Voix off : François Aubineau

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 18:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44