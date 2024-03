PIERRE-LOUIS COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, samedi 18 janvier 2025.

Pierre-Louis dans son one-man-show Papa moderne ? à la Comédie des Volcans à Clermont-FerrandC’est quoi être un homme et un papa au 21e siècle ?Pierre-Louis, lui est comple`tement paume´. Il pensait e^tre un homme moderne : Partage des ta^ches, e´ducation des enfants, dans un foyer ou` sa femme gagne plus que lui. Mais force est de constater que ni lui, ni la socie´te´ ne sont encore pre^ts.Comment ge´rer une maison quand sa seule re´fe´rence masculine en la matie`re est Tony Mitchelli de “madame est servie” ? Comment appliquer l’e´ducation positive quand la patience n’est pas son fort ? Comment apporter de la se´re´nite´ dans le couple quand les femmes se coltinent la charge mentale ? Et comment se sentir“viril” quand on s’attelle a` ces ta^ches encore conside´re´es comme fe´minines ?

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2025-01-18 à 20:30

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63