Pierre Loti au Pays basque, « une étape sombre et délicieuse »

### Le séjour de Pierre Loti au Pays basque marque une étape charnière dans la vie et l’œuvre de l’écrivain. Cette période balance entre les plus intenses plaisirs et les plus cruelles déceptions… Le séjour de Pierre Loti au Pays basque concerne la période qui s’étend à partir de 1891 jusqu’à sa mort, en 1923, à Hendaye. Cette exposition est réalisée par le pôle Patrimoine de la Médiathèque, avec le concours des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque et Jean-Louis Marçot. Exposition visible du 7 juin au 25 septembre 2021. _Une visite de l’exposition par Jean-Louis Marçot, est prévue mercredi 15 septembre à 15h, sur inscription._ _Ne manquez pas non plus :_ _- Jeudi 9 septembre à 19h, conférence « Dialogue autour de Loti : entre Rochefort et Hendaye ». Sur les pas de Pierre Loti, Alain Quella-Villéger et Jean-Louis Marçot posent une passerelle entre Charente-Maritime et Pays basque et évoquent les deux amours de l’écrivain et officier de marine._

Gratuit. Entrée libre.

