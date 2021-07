Pierre Loti au Pays basque : le territoire en photographies Halles de Gaztelu, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Hendaye.

Pierre Loti au Pays basque : le territoire en photographies

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Halles de Gaztelu

### Vous assisterez à une présentation commentée de 38 photographies faites par Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque entre 1894 et 1907. Cette exposition s’accompagne de conférences et de lectures. **Vendredi 17 septembre 2021, 18h** Conférence de Jacques Battesti, attaché de conservation au musée basque et d’histoire de Bayonne : « _Premiers pas de la photographie en Pays Basque, images et photographes, 1855-1900_ » **Samedi 18 septembre 2021, 17h** Lectures par Petit Théâtre des Chéchénias, Compagnie des Trois-Chemins, Los Faisanes : « _Instants invisibles – lectures de Pierre Loti_ » **Samedi 18 septembre 2021, 18h** Conférence de François Bordes, conservateur général du Patrimoine des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque : « _Pierre Loti, photographe amateur à la Belle époque_ » **Dimanche 19 septembre 2021, 17h** Lectures par Petit Théâtre des Chéchénias, Compagnie des Trois-Chemins, los Faisanes « _Instants invisibles – lectures de Pierre Loti_ » **Dimanche 19 septembre 2021, 18h** Conférence de Jean-Louis Marçot, anthropologue, des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque « _Hendaye et le Pays basque, devant et derrière l’objectif de Pierre Loti, 1894-1907_ »

Gratuit. Entrée libre.

Halles de Gaztelu Rue de la Halle, 64700 Hendaye



